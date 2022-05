Eis: twee jaar cel voor seksuele uitbuiting drugsverslaafde vrouw

Twee mannen van 24 en 32 jaar uit Assen en een 32-jarige dakloze man hangt voor mensenhandel een celstraf van twee jaar boven het hoofd. Volgens de officier van justitie hebben de drie mannen een getraumatiseerde, drugsverslaafde vrouw seksueel uitgebuit.

De zaak kwam eind maart 2021 aan het licht na de aanhouding van de 32-jarige man in zijn toenmalige woning in Bovensmilde. Hij werd opgepakt voor onder meer handel in cocaïne. De rechtbank legde hem hiervoor een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op. Tijdens dat onderzoek stuitte de politie op een telefoon, die was weggemoffeld. Op dat toestel stonden talloze berichten over seksafspraken, tarieven en het aanmaken van seksadvertenties op internet en dark web (de 'onderwereld' van internet).

Datingsite

Door deze berichten kwamen ook de verdachten uit Assen en het slachtoffer in beeld. De vrouw wilde geen aangifte doen. Ze wilde voor haar eigen veiligheid ook niet dat het bekend werd dat ze met de politie sprak. Ze leerde de man uit Bovensmilde kennen via een datingsite. Ze zat toen in een gewelddadige relatie en gebruikte drugs.

De vrouw hoopte dat haar nieuwe internetvriend haar uit die benarde situatie hielp, maar werd volgens de officier van justitie zwaar voorgelogen en misleid, aangezet tot prostitutie en ontving dagelijks achttien tot twintig klanten. Ze werkte zes dagen per week en twaalf tot veertien uur per dag.

Seksmachine

Om haar situatie draaglijk te houden, gebruikte ze nog meer drugs. Samen met de twee Assenaren regelde haar nieuwe vriend de afspraken en bepaalde de tarieven. Ook werd voor haar bepaald welke vormen seks zij moest ondergaan. Ze mocht naar eigen zeggen niemand weigeren en kreeg trammelant wanneer ze te weinig geld opbracht. Volgens de aanklager zagen de mannen in haar een seksmachine waarmee veel geld viel te verdienen. "Dit is een blijvertje, we hebben goud broer. We tikken de 2K aan", werd over en weer geappt.

Einde aan haar lijden

Het geld zou voor haar worden gespaard, werd de vrouw voorgespiegeld. In werkelijkheid verdween dat in de zakken van de drie verdachten, zei de officier van justitie. De klachten van de vrouw over geslachtsziektes en pijn werden genegeerd. Door de aanhouding van de 32-jarige verdachte kwam een einde aan haar lijden. De mannen waren anders niet gestopt, zei de aanklager. Uit de berichten bleek dat het drietal op het punt stond hun business uit te breiden met twee nieuwe vrouwen. "De samenwerking was dusdanig dat je kunt spreken van een beginnende organisatie", zei de officier van justitie.

De mannen zouden op deze manier ruim 36.000 euro hebben verdiend. Dat geld moeten zij terugbetalen, vindt de officier van justitie. De advocaten vroegen de rechtbank de drie mannen vrij te spreken. Volgens de verdediging deed de vrouw dit vrijwillig en ontbreekt het aspect van dwang, dat nodig is om van mensenhandel te kunnen spreken.