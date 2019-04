E&O verliest return en mist troostfinale

E&O had zaterdag de eerste confrontatie met LIONS 2 in de Runner Up Competitie nog wel gewonnen. In Sporthal De Klabbe in Emmer-Compasuum eindigde het toen in 27-22. Die marge wist E&O in de return dus niet intact te houden. Op basis van de ruimere overwinning in Sittard gaat LIONS 2 door naar de strijd om de derde plaats.E&O kan het seizoen nu nog hoogstens op de vijfde positie afsluiten. E&O werd vorige maand in de reguliere competitie zesde.