Sleen heeft de mooiste, Erica de hoogste paasbult

Daarmee liet de bult in Erica de concurrentie in Erm (9,90 meter) en Noord-Sleen (5,70 meter) achter zich.In Erica dreigde het paasvuur gisteravond over te slaan naar een naastgelegen bungalowparkje met zes huisjes. Uit voorzorg werd dat terrein ontruimd en kwam de brandweer met een aantal wagens naar de bult. Met een waterscherm werd voorkomen dat het vuur kon overslaan.De gemeente Emmen, die van tevoren toestemming had gegeven om het paasvuur aan het steken, gaat het incident evalueren, meldde burgemeester Eric van Oosterhout vanmiddag.'t Aol Volk kroonde Sleen tot winnaar in de strijd om de mooiste paasbult. De bouwers kregen een puntenaantal van 158,5. Ze lieten de bult aan De Mars in Dalen (157,5) en die aan De Vliers in Dalen (153,5) achter zich.De winnende bult en de nummer drie mochten van de gemeente Coevorden niet worden aangestoken vanwege het risico op natuurbranden of het overslaan naar rietgedekte woningen, maar de keuring kon natuurlijk wel gewoon doorgaan . Ook de nummer drie van de hoogste bulten, Noord-Sleen, is niet aangestoken."De organisaties van de bulten die niet in brand mochten, reageerden begripvol", zegt Luc Strating van de paasvurencommissie van 't Aol Volk. Met drie mede-commissieleden keurde hij gisteren en vandaag acht bulten in het Zuidenveld-gebied (Zuidoost-Drenthe, red.). Den Hool en Oosterhesselen vielen niet in de prijzen.