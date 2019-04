Dick Lukkien: Nu kroon op het werk zetten

Anco Jansen en Luciano Slagveer vervullen een cruciale rol. Zij maken zoveel vuile meters, waardoor de onderlinge afstanden heel klein. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"We zijn er heel dichtbij nu", aldus Dick Lukkien vanochtend na de laatste training in de Oude Meerdijk. "Maar het moet wel helder zijn dat we nog niets hebben. Als De Graafschap wint is het verschil met die ploeg nog maar drie punten en kan Excelsior ons donderdag tot op twee punten naderen. Nee, ik heb niet het idee dat ik spelers bij de les moet houden. Maar ik bespeur na afgelopen zaterdag wel een bepaalde euforie en dus moet ik de vinger aan de pols houden."De trainer vervolgt: "Het is wel knap wat we hebben gedaan tot nu toe, met veel spelers die alleen ervaring hadden in de eerste divisie. Het was een leerzaam jaar, waarin we met veel vallen en opstaan op deze positie zijn gekomen."De sleutel naar het recente succes (van zeven punten uit de laatste 3 duels) lijkt te liggen in Nick Kuipers. Sinds de centrale verdediger Andrej Lukic verving lijkt de afstemming beter en datzelfde geldt voor de coaching. "Maar ook Anco Jansen en Luciano Slagveer vervullen een cruciale rol. Zij maken zoveel vuile meters, waardoor de onderlinge afstanden heel klein zijn en het blijkt toch lastig om daar tegen te spelen."FC Emmen start tegen De Graafschap in principe met dezelfde elf als tegen FC Utrecht afgelopen zaterdag, al is het meespelen van Anco Jansen nog twijfelachtig. De captain hield het zaterdag 80 minuten lang vol met zijn gekwetste knie. Vandaag verscheen hij heel even op het veld, maar verdween al snel weer naar binnen. "Het is afwachten of Anco kan spelen. Vermoedelijk weten we dat pas tijdens de warming-up", aldus Lukkien.Voor Caner Cavlan is het duel tegen De Graafschap een zeer bijzondere. De verdediger speelde jaren voor die club en hij woont ook nog eens in Doetinchem. "Maar vannacht slaap ik in Emmen. Dat is overigens niet alleen deze keer hoor, maar vaste prik. Ik vind dat persoonlijk de meest fijne voorbereiding. Het duel tegen De Graafschap is natuurlijk speciaal voor mij. Ik hou van die club, maar speel nu bij Emmen. Het is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en ik ga alles geven voor een goed resultaat."De Graafschap - FC Emmen is morgenavond live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 18.30. De uitzending om 18.00 uur.