Openbaar Ministerie in hoger beroep in kofferbakmoordzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Hans O., verdachte in de kofferbakmoord. Dat zegt een woordvoerder van het OM. Hans O. werd vorige week vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op Ralf Meinema. Volgens het OM kan in hoger beroep nader onderzoek plaatsvinden. O. is vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank te weinig wettig en overtuigend bewijs tegen hem is.

Afgelopen weekend is nog een petitie gestart waarin gepleit wordt voor grootschalig DNA onderzoek. Of het OM dat ook gaat doen, wil de woordvoerder niet zeggen. "Indien een zaak grote maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht kan in uitzonderlijke gevallen een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek worden ingezet", aldus het OM. Voor zo'n intensief onderzoek is wel toestemming van het College van Procureurs van het Openbaar Ministerie vereist en moet een rechter-commissaris een machtiging verlenen.

DNA onbekend persoon

In de auto van Meinema is DNA van een onbekend gebleven persoon gevonden. Dat DNA zat op een frisdrankflesje dat tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat was geklemd, waardoor die 'zelfstandig' het water in kon rijden. Ook is er een sigarettenpeuk met hetzelfde DNA gevonden achterin de auto van Meinema.

Vorige week donderdag werd Hans O. vrijgesproken voor moord of doodslag op Ralf Meinema in 2017. De rechter vond onvoldoende bewezen dat hij betrokken is geweest bij de kofferbakmoord. Een maand eerder eiste het OM nog 18 jaar celstraf tegen O. uit Emmen.