Schapen met bokkenpruik op zetten elkaar klem met hoorns

Het plaatste Van Klinken ook voor een dilemma. Want hoe kreeg hij de verstrengelde schapen weer uit elkaar? In zijn eentje lukte voor geen meter. "Met een mes zou ik in de hoorns kunnen snijden." Een oplossing die niet zijn voorkeur heeft. "Het gaat hier om het Drentse heideschaap. In dat geval zit er leven in de hoorns."