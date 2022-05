Meppeler voor de rechter vanwege oplichten verliefde vrouwen

Een van de slachtoffers deed in 2017 haar verhaal in het televisieprogramma Opgelicht. Ze was net gescheiden en leerde 'Ronald Jansen' kennen. In het echt heet de man Onno P. De vrouw dacht na een scheiding een nieuwe liefde te leren kennen. "Hij had fantastische mooie praatjes. Hij gaf je het gevoel dat je werkelijk de koning op aarde was", zei de vrouw in het programma.