De eerste kampioen en het geheim van WKE'16 in Onze Club

De nieuwe uitzending van Onze Club

Vanzelfsprekend was Onze Club bij die kampioenswedstrijd aanwezig.Verder volgde hét amateurvoetbalprogramma van Nederland de titelstrijd in de 4e klasse E, waar HODO en Pesse (de nummers 1 en 2 elkaar ontmoetten afgelopen zaterdag) en stond de camera langs de lijn bij Rolder Boys - FC Assen in de 2e klasse L. Rolder Boys wil dolgraag nog een periodetitel pakken, terwijl FC Assen vecht tegen degradatie.Roden doet het uitstekend in de 2e klasse K en speelde vanmiddag tegen GVAV Rapiditas een nieuwe wedstrijd richting een mogelijke titel.Ook WKE'16 lijkt op weg naar de titel. Dat zou de derde op rij betekenen. Knap want de nieuwe club bestaat, na het faillissement van WKE, nog maar drie jaar. Wat is het geheim van WKE'16?Tot slot waren we bij een kraker in de 1e klasse F van het zondagvoetbal: Nieuw Buinen - VKW. Nieuw Buinen moet overleven en VKW wil blijven meestrijden om het kampioenschap.