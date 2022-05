Assenaar (32) aangehouden na bedreiging met 'vuurwapen' in horecazaak

In een horecazaak in Assen vond zondagavond een bedreiging plaats met wat aanvankelijk een vuurwapen leek. Achteraf bleek het om een alarmrevolver te gaan.

De politie heeft hierbij een 32-jarige man uit Assen aangehouden. Het wapen is in beslag genomen. Volgens de politie is het pistool niet van echt te onderscheiden en daarom geschikt om iemand mee te bedreigen. De man zit momenteel nog vast.