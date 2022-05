COA: opvang Ter Apel raakt vol, maar niemand hoeft buiten te slapen

De asielopvang in Ter Apel zit aankomende nacht helemaal vol, maar niemand hoeft buiten te slapen of 's nachts te verhuizen naar elders in het land. Dat verwacht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Wel is het zo dat er tientallen mensen meer worden opgevangen dan het maximale aantal van 2000.

De centrale opvanglocatie in Ter Apel zit al tijdenlang overvol. Vorige week dreigden zelfs asielzoekers buiten te moeten slapen. Uiteindelijk is besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum. Zonder bed, maar wel met een dak boven het hoofd. Daarnaast konden in meerdere plaatsen opvangplekken worden geboden, zoals in Zuidbroek, Heerenveen, Nijmegen en Sittard-Geleen.

Meer opvangplaatsen in aantocht