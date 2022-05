Ouderen en peuters weer samen in Coevorden, voor het eerst na corona-uitbraak

Senioren en peuters speelden en kleurden vandaag bij woon- en zorglocatie De Schutse en peuterspeelzaal De Rollebol in Coevorden. Dit gebeurde voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus.

Beide locaties zitten in hetzelfde pand. Dat is omdat de kinderopvang met de ouderen activiteiten wil ondernemen. Voordat de pandemie uitbrak was het een wekelijkse bezigheid om samen te dansen, zingen, spelen en te wandelen, onder andere in het naastgelegen Van Heutszpark.

"Dus toen we dat door corona niet meer mochten doen, was dat voor ons ook helemaal niet leuk", vertelt Marie Vloon, eigenaresse van De Rollebol tegen ZO!34. "Maar nu het weer mag, zijn we allemaal erg blij."

Volgens activiteitenbegeleidster Rina Sommer is het een leuke wisselwerking tussen de ouderen en de kinderen. "De mensen zijn ongemerkt en ongedwongen aan het bewegen, ze worden er vrolijk van", zegt Sommer. "We zijn enorm blij dat het weer kan na twee jaar."

Vreugde in het leven

Voor bewoonster Wietske Voogd is het meer dan alleen een leuke afwisseling tijdens de dag. Voordat zij naar De Schutse verhuisde, verloor zij haar man. Volgens Voogd hebben de kinderen de vreugde weer in haar leven gebracht die zij was kwijtgeraakt.

Ook alle peuters lijken haar te kennen, want elke minuut roept er een peuter om 'oma Voogd' en of ze naar hun gemaakte tekening wil kijken. Met veel geduld en liefde staat ze ieder kind te woord met complimenten en een schouderklopje. Waarop de kinderen vervolgens weer met een grote glimlach terug naar hun stoel lopen, op weg naar het volgende kunstwerk dat in de maak is.