Veenhuizener ontwikkelt varkenstractor: 'Die beesten wroeten waar ze willen'

"Dit idee komt uit de permacultuur. Vroeger hadden ze een soort kippentractor. Als je ergens een moestuintje wilde, kwam er een kippenhok op de plek waar die tuin moest komen", vertelt Meijman." De kippen gingen vervolgens de boel omwroeten, waardoor je zelf niet meer hoefde te spitten. Ik dacht als we dat nou eens groter aanpakken door middel van een verrijdbaar varkenshok, dan kunnen we aan 'precisiebewroeting' doen.""Vroeger had ik ook bij Staatsbosbeheer varkens lopen. Die moesten het natuurbeheer doen. Maar die beesten wroeten precies waar zij willen en niet op de plekken waar wij wilden dat ze bezig gingen."Meijman, die de tractor maakte in opdracht van Museum van Bommel van Dam in Venlo, heeft de kunstacademie gedaan en heeft naar eigen zeggen liefde voor de boerderij. Hij noemt zichzelf daarom 'beeldend agrariër'. De twee werelden combineert hij graag en zo maakt hij landbouwmachines met een knipoog, waar wel serieus gebruik van kan worden gemaakt.Hier is de varkenstractor ook uit voortgekomen, die tussen de 650 en 700 kilo weegt. Hij moet nu nog getrokken worden en kan dus aan een trekhaak gehangen worden. Ook zit er een uitklapbaar gedeelte op: vanaf de ren kun je hem zo'n drie meter verlengen."Momenteel ben ik ben in overleg met de Agrarische Hogeschool in Den Bosch aan het nadenken om iets te ontwikkelen waarbij de varkens de duwende kracht zijn. Dus dat je die dieren als een soort paard gebruikt. Hopelijk gaat dat lukken."