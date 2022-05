Derksen terug op tv: 'Heb geen slachtoffers seksueel geweld willen kwetsen'

Johan Derksen heeft de slachtoffers van seksueel geweld nooit willen kwetsen. Dat vertelde hij bij de terugkeer van Vandaag Inside vanavond. Het programma verdween twee weken geleden van de buis na de ophef die ontstond na ophef van een anekdote van Derksen.

Tijdens een van de uitzendingen vertelde Derksen dat hij vijftig jaar geleden bij een door drank bewusteloze vrouw een kaars tussen de benen naar binnen had gebracht. Later zwakte hij dat verhaal af. De uitspraken zorgden voor een hoop commotie, waardoor uiteindelijk het besluit viel om te stoppen met Vandaag Inside.

Derksen legde in de uitzending vanavond uit dat hij niet gestopt was omdat 'hypocriete talkshowhosts' en de 'woke gemeenschap' los op hem gingen. Hij wees met name naar Talpa die volgens hem een 'halfslachtig persbericht' de deur uitdeed waarin werd aangekondigd dat hij excuses zou maken. "Toen Talpa afhaakte, was ik vogelvrij. Ik dacht: wat doe ik hier nog?" Hij was er even 'goed zat van', liet hij weten.

Zelf veroorzaakt

Hij benadrukte dat hij niemand die seksueel misbruik is ondergaan wilde kwetsen. "Dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat ik mezelf kwetsbaar opstelde door een dergelijke anekdote te vertellen. Ik heb dit zelf veroorzaakt." Hij wou maar aangeven dat iedereen wel eens een misstap maakt. Wie dat ontkent, is een hypocriet, aldus Derksen. Voor die mensen had hij maar een gebaar, meldde hij. Waarop hij zijn middelvinger opstak.

Derksen lijkt zich verder weinig zorgen te maken over het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar zijn uitspraken. "Het is verjaard." Derksen heeft bij de officier van justitie zijn proces-verbaal laten afnemen. "Die gaat kijken wat hij er mee gaat doen. Nou, ik doe geen oog meer dicht", merkte hij spottend op.

Onderzoek OM