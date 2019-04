Veel lagere straf voor van trap schoppen medebewoner aso-azc

Geen 4,5 jaar gevangenisstraf zoals was geëist, maar zeven maanden. Die straf gaf de rechtbank in Assen dinsdag aan een 23-jarige Libiër, die in november vorig jaar een medebewoner van het aso-azc in Hoogeveen van de trap schopte.

De mannen hadden op 9 november ruzie en bovenaan de trap ging het mis. De Libiër schopte zijn medebewoner hard tegen de borst, waardoor die naar beneden viel, met zijn hoofd op de vloer. Hij raakte bewusteloos en liep een gebroken neus en een flinke hoofdwond op.De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak twee weken terug dat de man wel dood had kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie zag het daarom als een poging tot doodslag.De rechtbank vindt poging tot doodslag niet bewezen, waardoor de straf veel lager uitpakt. Zij gaat uit van een poging tot zware mishandeling. Ook noemt ze het ernstig dat dit juist in een azc is gebeurd, “een plek waar mensen juist veiligheid zoeken”. Het slachtoffer zei tijdens de rechtszaak dat hij nog steeds last heeft van de gevolgen van de val en ook erg bang is. De Libiër moet hem van de rechtbank 980 euro schadevergoeding betalen.Behalve het geweld in het asielzoekerscentrum vernielde hij na zijn arrestatie ook een speciale anti-sloopcel voor agressieve verdachten op het politiebureau in Assen. De Politie Noord-Nederland begrootte de schade aan de cel met schuimrubberen wanden op ruim 16.000 euro en claimde dat bedrag om de schade te herstellen. De rechtbank bepaalde dat de Libiër 5.000 euro schadevergoeding moet betalen.Vorig jaar vonden meerdere ernstige incidenten plaats in de Extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl), zoals het aso-azc in Hoogeveen eigenlijk heet. Ook bleek uit onderzoek dat het personeel de asielzoekers niet goed aan kan. Overmorgen staat een andere oud-bewoner van het aso-azc in Hoogeveen terecht voor brandstichting in het gebouw.