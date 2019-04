Op spreekuur bij de poppendokter

Voor de zesjarige Emma Rosing uit Pesse is dat een uitkomst. Haar knuffelbeer Aai is flink gehavend. Hij mist een oog en heeft in zijn achterste een flinke scheur. Poppendokter Jan Kalsbeek dacht daarom eerst dat het een handpop was, maar dat is niet zo, verzekerde Emma hem.Omdat het vakantie is nodigde Marianne Elsinga van het Nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum de poppendokter uit om er zijn spreekuur te houden. Iedereen met beschadigde poppen en knuffels mag langskomen om die te laten onderzoeken en te repareren. Vooral kinderen weten de poppendokter vandaag te vinden."Het mooist van dit beroep is dat je mensen en dan vooral kinderen beteuterd ziet binnenkomen, maar weer blij ziet vertrekken", vindt Kalsbeek. Hij is poppendokter geworden omdat hij na een bedrijfsongeval niet meer kon werken. "Dit is meer een hobby, ik verdien er niks mee."Emma heeft haar beer Aai al sinds haar geboorte. Hij heet Aai, omdat dat het eerste woordje is dat ze kon zeggen. "En omdat ik hem kan aaien", aldus Emma. "Ik liet hem laatst vallen en toen ging zijn oog eraf."Daar weet Kalsbeek wel raad mee. Binnen een paar minuten zit het oog er weer op en vertrekt een blije Emma weer met de beer onder haar arm."Ik heb nog nooit nee verkocht", zegt Kalsbeek. Vaak zijn zijn patiënten van grote emotionele waarde voor hun eigenaren. "Soms zijn de poppen en knuffels van oma's, moeders of overleden kinderen geweest. Dat is dan een mooie uitdaging om ze weer op te lappen."De lastigste operatie uit zijn loopbaan herinnert Kalsbeek zich nog goed: "Er kwam een mevrouw met zo'n klassieke babypop die vol zat met kleine kogeltjes. Haar broers vonden het leuk om de pop te beschieten met een luchtbuks. De pop was helemaal doorzeefd en het was een hele klus om die kogeltjes eruit te halen, maar ook dat is gelukt. Dat vind ik prachtig. Hoe gekker of slechter de pop eruitziet, hoe liever ik het heb."