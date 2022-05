'Wandelende encyclopedie' Huib D. Minderhoud vereeuwigd in Dalen

Het is officieel de vijfde steen die is neergelegd op de 'Walk of Dalen'. Dit weekend werd historicus Huib D. Minderhoud vereeuwigd in zijn eigen dorp. Op het plein voor de kerk ligt een steen met zijn naam erop.

De steen van Minderhoud ligt naast die van onder meer olympisch kampioen roeien Ilse Paulis en wielrenner Marthijs Wegdam. Een steen voor Minderhoud mocht niet ontbreken, vindt Henk Nijkamp van de Stichting Aold Daol'n "Het is een mooi eerbetoon aan Huib. Gisteren zou hij 90 zijn geworden."

Afgelopen januari overleed de dorpshistoricus. Afgelopen zaterdag werd zijn urn bijgezet. In hetzelfde weekend werd dus zijn steen op de Walk of Dalen onthuld.

Beeldende verteller

Nijkamp vertelt vol bewondering over Minderhoud. "Huib was een schoolmeester, historicus, schrijver en verteller. Hij heeft veel betekend voor Dalen en de omgeving, maar ook voor de hele provincie. Hij heeft veel boeken geschreven, gaf dorpswandelingen en verzorgde avonden waarop hij zijn verhalen deed. Hij kon beeldend vertellen. Dan hing hij zo over de katheder, dat was geweldig!"