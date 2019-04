Bartje verovert de wereld

Bartje Bartels is het hoofdpersonage uit boeken van Anne de Vries. De verhalen vertellen hoe Bartje opgroeit in een arme Drents landarbeidersgezin. Een beroemde uitspraak van Bartje is ‘Ik bid niet veur brune bonen’. De boeken werden in meerdere talen vertaald. In 1972 zond de NCRV een dramaserie uit die gebaseerd was op de boeken van De Vries.“De laatste foto’s kwamen uit Antwerpen, waar ze hem op een mooie brug hebben geplaatst. Hij is al in Venetië geweest, er zijn net bestellingen binnen van mensen die naar Italië gaan”, vertelt Ronald Obbes van de VVV in Assen. Op de standaard Bartjes staat een wereldkaart, en ook heeft die een koffertje in de hand met daarop een VVV-logo, “om daar toch ook nog reclame voor te maken.”Voor burgemeester Out werd er een speciaal Bartje ontworpen. Die werd vanochtend aan hem overhandigd. Out is de eerste die zo'n Bartje mee op reis krijgt. “Het is natuurlijk een ludieke actie”, geeft Obbes toe. “Maar het is ook hartstikke leuk om hem overal op de foto te zien.”Volgens Obbes is er genoeg animo om het karakter bekender te maken. “We willen op deze manier Bartje nog populairder maken en vernieuwender dan hij was.”