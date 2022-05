16 appartementen in Hoogeveen gebouwd zonder geldige vergunning

De bouw van de 16 nieuwe appartementen in het centrum van Hoogeveen is zo goed als afgerond. Maar onlangs heeft de rechtbank in Noord-Nederland besloten dat de gemeente de vergunning voor de bouw moet intrekken. Dat gebeurt naar aanleiding van een rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen tegen de komst van de woningen.

Op dit moment wordt er nog dagelijks doorgewerkt door het bouwpersoneel. Dit zorgt voor vraagtekens en irritatie bij omwonenden, die het 'volstrekt illegaal' noemen. Zij willen dat een etage van het nieuwe pand wordt afgehaald.

Privacy

Volgens de omwonenden is de hoogte van het gebouw in strijd met het huidige bestemmingsplan. Op dat punt kregen de indieners gelijk. Ook zijn ze bang dat het te druk wordt rondom het pand en dat er inbreuk wordt gepleegd op hun privacy. Daarnaast concludeerde de rechtbank dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de brandveiligheidseisen en onderbouwing van de mogelijkheden voor parkeren.

"Het pand had twee verdiepingen, maar de eigenaar heeft er twee lagen bovenop laten bouwen. De laatste verdieping overschrijdt de maximaal toegestane hoogte van het pand, dat is tien meter. Door de verbouwing is het gebouw nu dertien meter hoog en dat mag niet. De rechtbank heeft ons daar gelijk in gegeven. Eigenlijk hoort die bovenste etage er helemaal niet op te zitten en moet het er weer af worden gehaald", vertelt een omwonende.

Ook mogen er geen woningen komen op de tweede en derde etage zeggen de bezwaarmakers. "Het bestemmingsplan laat dat namelijk niet toe. De appartementen moeten gericht zijn op straten of pleinen. Bijvoorbeeld de Hoofdstraat of het Bilderdijkplein hierachter. Dat is op dit moment niet het geval, alles staat er nu dus illegaal."

Toch doorgewerkt

Of een deel van de bouw moet worden afgebroken kan de gemeente op dit moment nog niet zeggen. "We beraden ons op de gevolgen van de rechterlijke uitspraak en overleggen dat met de eigenaar van het pand. We streven naar een oplossing die voor alle betrokken partijen bevredigend is." De werkzaamheden op de begane grond mogen volgens de gemeente doorgaan, omdat het daar om een winkel gaat. Op de etages waar de appartementen komen, mag niet verder gebouwd worden.

Omwonenden zien een heel ander beeld. Tot hun grote verbazing wordt er ook op andere etages gebouwd. "En dat mag niet zomaar", vertelt één van de bezwaarmakers. "Er staat nu een pand waar helemaal geen bouwvergunning voor is, maar de werklui lopen hier nog af en aan. Dat hebben we aangekaart bij de gemeente, maar die beschouwen hier en daar wat stukwerk als een vergunningsvrije bezigheid. Het is gewoon illegaal."