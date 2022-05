Volle brievenbus bij provincie: milieuorganisatie eist handhaving bij 50 boerenbedrijven

Een volle brievenbus bij het provinciehuis in Assen vanochtend. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bij de provincie 50 handhavingsverzoeken neergelegd voor boerenbedrijven. Die bedrijven zouden zonder de vereiste natuurvergunning uitgebreid zijn in een 'stikstof-overbelaste situatie'.

Het gaat om 36 melkveehouderijen, 4 kippenbedrijven, 3 veehouderijen, 2 warmtekrachtkoppelingen, een vleesveebedrijf, een pluimveehouderij, een mestvergisting en een vergistingsinstallatie. Die bedrijven liggen onder meer in de buurt van het Dwingelderveld, het Holtingerveld en bij het Bargerveen. De handhavingsverzoeken die MOB heeft ingediend, gaan over de stikstofuitstoot. Die stikstofuitstoot komt door bijvoorbeeld transport, mestopslag, beweiding en/of bemesting.

MOB claimt dat er in Drenthe meer dan 150 boerenbedrijven zijn zonder natuurvergunning. De provincie Drenthe, net als alle andere provincies overigens, liet tussen 2015 en 2019 toe dat boeren zonder vergunning konden uitbreiden. Een melding volstond. Dat werd PAS genoemd, Programma Aanpak Stikstof. Maar de Raad van State heeft dat hele programma afgeschoten. Dat houdt in dat al die boerenbedrijven dus wél een vergunning nodig hebben. Het gaat om meer dan 3.000 boeren in heel Nederland.

50 van de 150

"Tja, en waarom dan nu 50?", stelt Valentijn Wösten, de juridisch raadsman van de natuurorganisatie, de vraag aan zichzelf. "Dat is een afweging. We kunnen niet meteen gaan vragen om alle 3.000 bedrijven. We moeten ook rekening houden met de ambtenaren en met belastinggeld. Daarom kiezen we nu voor 50 bedrijven", beantwoordt hij die vraag ook meteen.

Wat MOB vooral stoort, zijn de bedrijven die eerst zijn gaan uitbreiden en daarna de melding hebben gedaan. "Dat is toch wel de grote meerderheid", meent Wösten. Voor de bedrijven die wel eerst een melding hebben gedaan voordat ze zijn gaan uitbreiden, zegt de organisatie milder te zijn.

Ook in andere provincies aan de slag

De natuurorganisatie strijdt niet alleen in Drenthe. Ook in Gelderland, Friesland en Overijssel, Noord-Brabant en Limburg zijn dezelfde soort verzoeken ingediend. En ook daar gaat het om 50 boerenbedrijven.

"Wij zijn er niet op uit om specifiek deze 50 bedrijven dwars te zitten", zegt Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB. "Het belangrijkste doel van onze handhavingsverzoeken is om weer beweging in het stikstofdebat te krijgen." Daarbij stelt de organisatie dat deze 50 boerenbedrijven niet gesloten hoeven te worden, maar dat ze een vergunning moeten aanvragen. "Alles binnen de redelijkheid", zegt Wösten. "Het moet wel allemaal werkbaar blijven." Daarbij is dan natuurlijk wel het risico dat die bedrijven geen vergunning krijgen. "Dan zullen ze moeten kiezen. Stoppen of stikstofruimte kopen", concludeert Vollenbroek. Maar de organisatie zegt mee te willen denken in een oplossing.

Nieuwsuur is directe aanleiding

Als de provincie de verzoeken naast zich neerlegt, stapt de milieuorganisatie naar de rechter. Zo is het al gegaan in de provincie Overijssel. Vorige week verklaarde de rechter dat de bezwaren van MOB tegenover de provincie Overijssel terecht zijn. De buurprovincie moet van de rechter opnieuw naar 29 van de 50 vergunningen voor boeren kijken.