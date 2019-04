Escortbureau alleen voor vrouwen: 'Er zijn weinig voorzieningen voor LHBT'ers'

Het is het tweede escortbureau voor lesbiennes en biseksuele vrouwen in Nederland. Het andere bureau zit in Amsterdam."Ik merkte dat er hier in het Noorden weinig voorzieningen zijn voor de LHBT-gemeenschap", zegt de initiatiefnemer. Gutierrez Poó speelde al langere tijd met het idee, maar was er nog niet aan toe om haar vaste baan in de zorg op te zeggen. Totdat ze noodgedwongen moest stoppen vanwege knieproblemen. "Wat staat mij nu nog in de weg? Helemaal niks. Dus ik ga ervoor", lacht ze.De inwoonsters van Zandpol merkten dat de reguliere escortbureaus niet helemaal aan de behoefte van de lesbische vrouwen kunnen voldoen. "Zij bieden wel vrouwen, maar die zijn vaak niet lesbisch of biseksueel of hebben geen ervaring met vrouwen op seksueel en emotioneel gebied."Ook al zit het escortbureau in het kleine dorp Zandpol, het is de bedoeling om door heel Nederland escortdames in te zetten. "Eerst in het Noorden ,omdat hier weinig voorzieningen zijn, maar later ook door het hele land."De werknemers worden van en naar hun klanten gebracht door een chauffeur. "Die blijft ook wachten en bekijkt de locatie van tevoren in het kader van veiligheid."Op het idee zijn veel reacties binnengekomen. "Ook van vrouwen die bij ons willen komen werken. Als ik niet dacht dat het een succes zou worden, dan was ik er niet aan begonnen", zegt Gutierrez Poó zelfverzekerd.De eerste sollicitatiegesprekken zijn inmiddels geweest en het escortbureau moet vanaf volgende maand gaan draaien.