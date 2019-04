GGD Drenthe wil 1,3 miljoen euro extra van Drentse gemeenten

Dit meldt GGD Drenthe in een brief aan de Drentse gemeenteraden. De GGD wordt door de gemeentes gefinancierd.Eén van de belangrijkste redenen dat meer geld is begroot, is vanwege VTD. Per 1 januari is de nieuwe en verscherpte meldcode huiselijk geweld ingegaan, waardoor het aantal meldingen sterk is gestegen.Voorheen deden professionals, zoals dokters en verpleegkundigen, alleen melding bij VTD bij zware mishandeling. Vanaf 1 januari is dit verscherpt en wordt er eerder melding gedaan."De eerste drie maanden van 2019 zien we dat er extra meldingen zijn gedaan. Dit kan te maken hebben met de verscherpte meldcode, maar het is niet zeker dat dit zo blijft", aldus GGD Drenthe.De verscherpte meldcode brengt ook extra taken met zich mee voor de GGD. "We geven meer advies en begeleiding aan professionals. Daarnaast hebben we sinds 1 januari altijd contact met de direct betrokkene na de melding.""Daarnaast deden we tot 1 januari alleen onderzoek naar kindermishandeling, maar nu maken we ook afspraken met betrokken en professionals om een veiligere thuissituatie te creëren." Daarnaast is het contact met betrokkenen nu veel langer. Waar voorheen VTD betrokkenen drie maanden tot een jaar volgden, is dat nu anderhalf jaar.Veel gemeenten vinden het zorgwekkend dat VTD opnieuw meer geld nodig heeft. "Wij delen de zorgen van gemeenten", erkent VTD in de brief. Alleen is er volgens de instantie extra personeel nodig vanwege de wettelijke eisen die worden gesteld. Daarnaast is er ook extra personeel nodig om eerder zicht te hebben op kindermishandeling en huiselijk geweld.GGD Drenthe hoopt dat de gemeenten voor de zomer een beslissing maken.