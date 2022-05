Krapte op arbeidsmarkt iets minder groot dan in rest van Nederland

Nog nooit was het voor werkgevers zó lastig om aan personeel te komen. In Nederland zijn er 133 vacatures per 100 werklozen. Dat betekent dat lang niet alle vacatures kunnen worden ingevuld. In Drenthe is het probleem ook groot, maar nét iets minder groot dan het landelijk gemiddelde.

Arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld van het UWV legt uit hoe dat kan. Dat doet hij aan de hand van het onderwijs. Het is algemeen bekend dat basisscholen staan te springen om mensen, maar dat probleem is in Drenthe minder groot dan in bijvoorbeeld de Randstad.

Minder leerlingen

"Een leraar in de Randstad moet daar ook een huis kunnen kopen. Maar die huizen zijn veel te duur." Daarom zoeken leraren eerder een baan in 'de provincie', waar ze met hetzelfde salaris misschien wél aan een huis kunnen komen. Op die manier komen leraren eerder in Drenthe terecht, waardoor hier het tekort minder groot is.

"Maar dat heeft ook te maken met de bevolkingsontwikkeling", legt hij uit. Over het algemeen zijn er in Drenthe minder leerlingen dan in de Randstad en zijn er dus minder leraren nodig.

Vacatures

Zo is er voor elke sector een verklaring waarom er in Drenthe juist wel of niet een tekort is. Landelijk gezien zijn er tekorten in de ICT, techniek en zorg. "Maar in in Zuidoost-Drenthe heeft de industrie juist mensen nodig", zegt Oosterveld. "In Drenthe zitten daar met name de tekorten."

De arbeidsmarktdeskundige van het UWV zegt dat over het algemeen de tekorten hier iets minder groot zijn. Landelijk gezien zijn er 133 vacatures voor 100 werklozen. In Drenthe zijn er iets meer dan 100 vacatures voor 100 werklozen.