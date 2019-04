Geert Prins (77) uit Zwiggelte krijgt Koninklijke onderscheiding

Prins werd tijdens de jaarvergadering van de Gehandicapten Sportclub De Stroom in Beilen verrast met de onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn maatschappelijke inzet.Gemeente Midden-Drenthe omschrijft Prins als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd." Sinds 1992 is hij actief bij Gehandicapten Sportclub De Stroom, waar hij verschillende functies heeft bekleed.Naast zijn werkzaamheden binnen de sportclub is hij maaltijdbezorger in Beilen en Westerbork en chauffeur op de Plusbus in Westerbork vanaf 2003. Verder is Prins vanaf 2009 vrijwilliger bij Cosis WDL De Westhoek in Beilen.Daarnaast is hij sinds 2007 lid van de sponsorcommissie en de concourscommissie van Paardensportvereniging De Stroomruiters in Beilen. Ook is hij een jaar lid geweest van de bouwcommissie van de paardensportvereniging.