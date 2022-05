Nei Naoberschap Dalen maakt balans op na eerste jaar: 'Meer vraag dan aanbod'

Het is bijna een jaar geleden dat Nei Naoberschap Dalen is begonnen. Een initiatief om dorpsbewoners aan elkaar te verbinden, zodat ouderen geholpen kunnen worden met dagelijkse klusjes die ze zelf niet meer kunnen. Er komen inmiddels meer verzoeken binnen, dan er vrijwilligers zijn om te helpen.

Afgelopen jaar heeft de organisatie meer dan 160 keer de hulp van hun vrijwilligers ingezet. "Als je bedenkt dat we pas negentien juni 2021 begonnen zijn, te midden van de pandemie? Dan zijn we echt ontzettend blij met de resultaten als nieuwe vrijwilligers organisatie", zegt Albertje Wilting van Nei Naoberschap Dalen.

Naoberschap

Er zijn twee redenen waarom Nei Naoberschap Dalen is opgericht. "De eerste reden is omdat men vroeger het systeem van Naoberschap op het dorp had", legt Albertje uit. "Burenhulp ging heel ver, soms zelfs dagelijks. Maar tegenwoordig is er minder samenhang en is dat systeem er niet meer." Volgens Albertje komt dat omdat iedereen tegenwoordig werkt, waar vroeger tenminste altijd wel één persoon thuis was.

Gat in de zorg

De andere reden is een gat in de zorg, volgens Ineke Bouwers van Nei Naoberschap Dalen. "De zorgorganisaties gaan steeds professioneler en nauwgezetter werken. Daardoor hebben zij geen tijd meer voor hulp bij tuinwerk of klusjes in huis", legt Ineke uit.

De oprichters hebben de behoefte in het dorp zien ontstaan. Het zijn professionals uit de zorg en weten wat er speelt. "We willen met Nei Naoberschap Dalen voor ons dorp proberen dat gat te dichten."

Goede match

Wat de organisatie kenmerkt is het oog voor de vrijwilliger en voor de hulpvraag. "Wij proberen het mes aan twee kanten te laten snijden. Vrijwilligers laten we doen wat zij het liefst doen. We brengen hen dan samen met iemand die daar hulp bij nodig heeft", vertelt Wilting. Op die manier houd je iedereen enthousiast.

De organisatie laat de vrijwilliger en de hulpvrager ook eerst kennismaken, om te kijken of er wel sprake is van een klik. Brouwers: "Ook dat is erg belangrijk, want als die klik er niet is, dan gaat de vrijwilliger er niet met plezier naartoe."

De manier