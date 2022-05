Voor inrichting IT-hub Hoogeveen komt provincie met 7 ton

Een vaasje hier, een bureautje daar en een groot presentatiescherm. Voor de inrichting van de IT Hub in Hoogeveen wil de provincie 700.000 euro bijdragen. Dat is inclusief 175.000 euro vanuit de gemeente Hoogeveen.

De IT-hub, die wordt gebouwd bij het station van Hoogeveen, is een ontmoetingsplek voor bedrijven en het onderwijs. Er is plek voor zo'n 160 ondernemers en studenten. De provincie hoopt met het centrum hoger opgeleid IT-personeel in de provincie te houden. Het moet dan ook een broedplaats voor Drents IT-talent gaan worden. De bouw is inmiddels bijna afgerond. Nu is dus de inrichting aan de beurt.

Samenwerking

In de IT-hub werken de gemeente Hoogeveen, de provincie Drenthe, NHL Stenden, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Alfa College, TVM en Unigarant samen. Ook bedrijven als Fokker en het Drenthe College zijn erbij betrokken. Provinciebestuurder Henk Brink geeft aan dat er constant gezocht wordt naar nieuwe samenwerkingen.

De bouw kostte 1,5 miljoen euro. Daar komt nu dus 7 ton bij om het gebouw af te ronden. Zoals VVD-politici Annigje Udinga het verwoordt: "Aan een pand alleen heb je niets."

Officieel stemt de Drentse politiek op 1 juni over het voorstel, maar de partijen zijn eensgezind.