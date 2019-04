Eratofestival in Meppel: 'Klassieke festivals hebben we niet veel in het Noorden'

"In 2014 had ik contact met iemand die in Franeker naar een festival toe was geweest met klassieke muziek", vertelt Meij. "Hij wilde graag een klassiek festival. In Meppel hebben we al wel muziekfestivals, maar met veel lichte muziek en geen klassiek."Meij is nu een jaar bezig met de voorbereidingen. Van subsidies tot vergunningen, alles moest worden geregeld. Tijdens het festival zijn meer dan vijftien voorstellingen met dertig professionele zangers en musici op negen podia.Die podia zijn te vinden in theater Zael van Meij zelf, theater Ogterop en negen huiskamers aan het Zuideinde. "Toen ze van het festival hoorden, stelden zeven buren zelf hun huiskamer ter beschikking", vertelt Meij trots over de huiskamerconcerten.Over de kaartverkoop is Meij nu al tevreden: "Er is voor ruim duizend euro aan tickets verkocht. Daar ben ik heel blij mee." De prijzen van de optredens tijdens het festival variëren van acht tot achttien euro.De rode draad van het festival is sopraan Miranda van Kralingen. Vrijdagavond 17 mei geeft ze het openingsconcert. Daarnaast zal ze op de zaterdag en zondag ook masterclasses verzorgen die gratis toegankelijk zijn.Een andere artiest is celliste Maya Fridman. "Zondag speelt ze in Tivoli in Utrecht de finale van het Dutch Classical Talent. De dag ervoor is ze bij ons en speelt ze hetzelfde programma. Daar ben ik best trots op", kijkt de organisator vooruitAndere artiesten zijn de zingende zussen Charlotte en Josefien Stoppelenburg die een Volle Maan Concert geven en cellisten Jan Ype Nota en Teodora Nedyalkova. Ook studenten van het Prins Claus Conservatorium doen mee.