Meisje (17) mogelijk gedrogeerd met naald tijdens piratenfestijn Borger

Wat een groot feest had moeten worden, eindigde in mineur. De 17-jarige Marit de Vries uit Smilde lijkt gedrogeerd te zijn op het Mega Piraten Festijn in Borger afgelopen zaterdag. Ze voelde een prik in haar bil en werd kort daarna onwel.

"Rond kwart voor twaalf voelde ik een prik in mijn bil en nog geen tien minuten later voelde ik me heel slecht", vertelt De Vries. Samen met haar vriendengroep was ze op het festival. Ook haar broer en moeder waren op het festival aanwezig. Haar broer stond achter haar en nam haar mee naar buiten toen De Vries zich niet goed voelde. "Ik kreeg ontzettende buikpijn, een waas voor mijn ogen. Ik kon amper lopen omdat ik zo slap was."

Met haar broer ging zo naar de EHBO op het festivalterrein. Eerst dachten ze dat De Vries te veel alcohol op had, legt ze uit. "Maar hoe mijn ogen draaiden, hoe ik eruitzag en hoe ik liep, dat kon eigenlijk geen alcohol zijn. Dus gingen ze toch wel direct uit van drogering. Ook vanwege het prikgat in m'n broek dat je kon zien, wisten ze het eigenlijk direct wel zeker." Na overleg met de meldkamer is de ambulance gekomen.

Geen sluitend bewijs

De Vries werd naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) gebracht. Een urinetest moest uitwijzen dat ze daadwerkelijk drugs in haar lichaam had, maar er was geen spoor meer van te vinden. "Omdat er zo lang tussen heeft gezeten, verwachtten ze dat het iets van ketamine is geweest." Het paardenmiddel zit een relatief korte tijd in je lichaam.

Ook de organisator van het Mega Piraten Festijn, Eddie Mensink, denkt dat het ingespoten drugs is geweest. "Ook aan de hand van het prikgat in haar kleding lijkt het er inderdaad op dat dat het kan zijn. Maar we hebben er niet 100 procent bewijs van. Maar ik vind het heel erg."

Op het festival waren 10.000 feestgangers en volgens de organisatie is er één melding geweest van drogering. Mensink zegt het terrein te monitoren met camera's en benadrukt dat het buiten deze mogelijke drogering een fantastisch feest was.