Werkstraf voor veroorzaken ongeval dat advocaat Bierens zijn baan kostte

Een ongeval met ongelooflijke gevolgen, dat zei de politierechter in Zwolle tegen een 22-jarige man uit Oosterwolde, die op 16 februari 2020 bij Beilen op de tegemoetkomende auto van advocaat Willem Bierens botste. Bierens raakte zo ernstig gewond, dat hij zijn vak niet meer kan uitoefenen.

Die ochtend werden de weggebruikers gewaarschuwd voor de storm Dennis, die over het land raasde. Vanwege de harde windstoten en regenval werd code geel afgegeven. Bierens was onderweg naar het politiebureau in Assen, toen op de Frieslandroute een andere wagen op hem klapte.

De man uit Oosterwolde was met zijn neefje onderweg naar Emmen. De jonge chauffeur raakte door aquaplaning de macht over zijn auto kwijt en kwam op de verkeerde weghelft terecht.

Bijzondere omstandigheden

De man reed op dat moment 90 tot 100 kilometer per uur. "De maximale snelheid op die weg", zei hij tegen de rechter. Hij vond dat hij er niets aan kon doen dat hij in een aquaplaning terecht was gekomen. "Ik kon niet meer remmen. Dit had iedereen kunnen overkomen", vond de verdachte.

De rechter dacht daar toch anders over. Volgens de wet is iedereen verplicht controle te houden over zijn voertuig, ook in bijzondere omstandigheden. Die dag was er sprake van bijzondere weersomstandigheden. "Dat betekent dat je je snelheid daarop moet aanpassen en dat deed u niet", zei de rechter.

Boksbeugel

Uit het onderzoek bleek ook dat de banden aan de wagen van de verdachte nog net voldoende profiel hadden. Dit kan ook een reden zijn dat de man sneller is gaan slippen. De rechter is ervan overtuigd. dat de 22-jarige man dit ongeval niet had gewild. "Het opzettelijk veroorzaken van het ongeval is niet aan de orde, wel dat he u kan worden verweten." De rechter legde hem een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar op. In de wagen lag een boksbeugel van de man. Dit is een misdrijf, waarvoor hij een boete van 225 euro moet betalen.

