Tekort aan sportcoaches voor ouderen: 'Dreigt nog groter te worden'

Er is een tekort aan sport- en beweegcoaches die zich richten op ouderen, en die schaarste lijkt alleen maar groter te worden. Deze zorgen uit Sportkracht12, en krijgt ondersteuning van belangenorganisatie SportDrenthe. Er wordt gevreesd dat er het sport- en beweegaanbod voor senioren in onze provincie op termijn helemaal verdwijnt.

Omdat bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van ouderen, vindt de sportorganisatie het van groot belang dat er een passend beweegaanbod is voor (kwetsbare) senioren. "Daar wringt de schoen. Voor jongere lesgevers is er vaak te weinig arbeidsperspectief om zich op deze doelgroep te willen specialiseren." En de mensen die nu nog begeleiden worden steeds ouder, zo staat in de verklaring.