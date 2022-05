Streep door voetbaltoernooi Drenthe Cup: 'Meppel gaat het missen'

De Drenthe Cup gaat dit jaar niet door. Het internationale voetbaltoernooi in Meppel ziet geen mogelijkheden tot een goede organisatie omdat het aantal inschrijvingen achterblijft en benodigde vergunningen uitblijven. Het is de derde keer op rij dat het grote voetbalfestijn afgelast wordt.

Het toernooi werd voor het laatst georganiseerd in 2019. Toen deden 1700 voetballers van 10 tot 19 jaar mee, afkomstig uit zeven verschillende landen. In 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten. Ook dit jaar is het corona-effect nog voelbaar, zegt organisator Henk Veenema. "De meeste inschrijvingen stromen binnen in de eerste weken van het jaar. Toen had Nederland nog strenge coronaregels. Dat zorgde bij veel deelnemers voor twijfel en dat snap ik wel. Je moet als leider van het voetbalteam toch een weekend lang afreizen naar een vreemde stad of een vreemd land met een bus vol jeugd." Die twijfel zorgde voor een veel lager aantal inschrijvingen. "We zijn dat effect niet meer te boven gekomen."

Ranja en hamburgers

Ook het contact met de gemeente Meppel liep stroef. "Met de gemeente hebben we nooit problemen gehad, maar dit jaar liep de communicatie stroef. Er was een personeelswisseling op de afdeling evenementen en daarom werd er geen knoop doorgehakt. En we hebben de gemeente wel nodig, want de kinderen eten in de parkeergarage van de naastgelegen school en slapen 's nachts in de klaslokalen", aldus Veenema.

De organisator verlegt de focus nu naar het Pinksterweekend van 2023. Veenema is vol vertrouwen dat het toernooi dan na drie jaren van afwezigheid terugkeert op de sportvelden van Meppel. Er wordt al gewerkt aan plannen voor catering en overnachtingen. "We rekenen weer op 1700 deelnemers", zegt Veenema, die onlangs nog zo'n 750 sporttenues uitdeelde bij de drie voetbalclubs in Meppel. "Daarmee proberen we Alcides, FC Meppel en MSC een beetje tegemoet te komen. Want Meppel gaat de Drenthe Cup wel missen ben ik bang. Alle deelnemers gaan na het voetballen de binnenstad in. Daarnaast vliegt in de kantines de ranja en hamburgers over de toonbank. Hopelijk maken we volgend jaar alles weer goed."

Euro Sportring