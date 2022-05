Aanmeldcentrum Ter Apel is weer vol: COA vreest de komende nacht

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is op dit moment het enige in ons land. In principe moet iedereen die in Nederland asiel wil aanvragen eerst daarheen. Omdat de asielinstroom sinds afgelopen najaar hoger is dan normaal, was het centrum regelmatig overbevolkt. De leefomstandigheden waren voor de asielzoekers daardoor verre van ideaal Zo waarschuwde de GGD dat de volksgezondheid gevaar liep.