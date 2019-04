Opwaaiend zand en Saharastof in Drenthe: 'Was pas donderdag je auto'

"De lucht is verontreinigd geraakt door de paasbranden, er zijn veel pollen in de lucht en bovendien zijn er vandaag flinke stof- en zandhozen geweest in de oostelijke helft van Drenthe", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Ook als je over de heide kijkt is het stoffig, vertelt boswachter Henk Kruk. "Het zand is heel erg droog en de bermen zien er droog uit." Maar tegelijkertijd maakt de boswachter zich niet zo'n zorgen over de droogte. "Kijk naar deze eikenbomen of de beuken die hier staan, ze lopen nog steeds in dezelfde tijd uit als in andere jaren. Ik denk dat er meer rek in de natuur zit dan wij soms denken."Vanaf morgen zullen we nog meer zand in de lucht kunnen zien. Vanwege de warme lucht boven de Sahara wordt daar zand omhoog gezogen. Dat wordt naar het noorden geblazen en komt boven Drenthe aan."Als morgenavond de buien over onze provincie trekken, wordt de lucht helemaal schoongespoeld", vertelt Van der Zwaag. "De kans is aanwezig dat er donderdagochtend nog Saharazand op auto's ligt. Kortom, je auto wassen is het handigst op donderdag!"