Jumbo verdwijnt uit Asser winkelcentrum Cité

De Jumbo supermarkt in winkelcentrum Cité in Assen gaat per 2 juli sluiten. Dat heeft het hoofdkantoor van de supermarktketen besloten.

De reden van de vervroegde sluiting laat de bedrijfsleider in het midden. Voor het personeel is er goed nieuws, vertelt hij. "Iedereen die bij Jumbo wil blijven werken, kan blijven. Het huidige personeel wordt verdeeld over andere filialen in Assen en omgeving."