Wethouder Mulder laat politiek De Wolden achter zich: 'Ik ga niet in de raad zitten'

Hilda Mulder verlaat de gemeentepolitiek van De Wolden. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deed ze opnieuw een gooi naar het wethouderschap. Dat lukte uiteindelijk niet. "Het lijkt me daarom niet netjes om nog in de raad te gaan zitten, omdat ik als onderdeel van het vorige college bij veel besluiten betrokken was", aldus de VVD'er.

Haar partij zag het aantal zetels tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen halveren van vier naar twee. Formateur Frits Alberts kwam vervolgens met het advies voor een coalitie met Gemeentebelangen (9), D66 (1) en de PvdA (1). Dat betekent dat er geen plek meer was voor de VVD.

Zetels geen invloed

Volgens Mulder heeft de uitslag van de verkiezingen niks te maken met haar vertrek. "Bij het aanvaarden van het lijsttrekkerschap heb ik de kandidaatstellingscommissie van de VVD Drenthe te kennen gegeven niet toe te willen treden in de raad indien mijn wethouderschap zou eindigen. Of we nou meer of minder zetels hadden behaald, ik was hoe dan ook niet doorgegaan als we niet in de coalitie zouden komen."

Wel zegt ze het jammer te vinden dat er een einde komt aan haar avontuur. "Ik was heel graag doorgegaan, want er is nog genoeg te doen."

'Fantastische baan'

Zelf blikt ze terug op een vooral drukke, maar mooie periode. "Het is een fantastische baan. Je moet heel hard werken, maar je krijgt er wel veel voor terug. Ik denk dat ik best wat mooie dingen heb kunnen bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de komst van de fietsbrug bij de N48, maar ook het halveren van de bezuiniging op de bibliotheek. Daar ben ik best wel trots op."