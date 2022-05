Gaswinning gemeente Westerveld gaat ten koste van natuur of cultuur

Ook zijn er zorgen dat door de nabijheid van het dorp Vledderveen meer vrachtverkeer door het dorp zal moeten rijden. Of de locatie een goed alternatief is, zal dan ook nog moeten blijken.

Staatssecretaris Vijlbrief maakt een keuze tussen de locaties. "Zo wordt er gekeken naar mogelijke gevolgen voor werelderfgoed, net als naar gevolgen voor natuur en woningen. Want het moet veilig kunnen", reageert een woordvoerder van het ministerie. "De verwachting is dat de staatssecretaris in de zomer een locatie aanwijst om verder te onderzoeken. Die onderzoeken doen we in het komende jaar. Afhankelijk van de uitkomsten kan er wel of niet worden geboord naar gas."