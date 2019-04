Teijin Aramid komt op het nippertje met eindbod: staking uitgesteld

Teijin Aramid in Emmen heeft een nieuw eindbod gedaan aan de vakbonden en medewerkers van de vezelproducent. Net op tijd, want vanavond om tien uur zouden de werknemers beginnen te staken. De stakingen bij de bedrijven in Emmen en Delfzijl zijn nu 48 uur uitgesteld.

Vakbond FNV had de twaronfabrikant een ultimatum opgelegd. Als de direct voor vandaag zes uur niet in zou gaan op het ultimatum, zouden stakingen. Afgelopen zaterdag werd bekend dat Teijin Aramid niet in zou gaan op het ultimatum De vakbond riep daarom vanmorgen haar leden op vanavond vanaf tien uur te gaan staken . Maar even na zes uur vanavond kwam bij FNV het nieuwe eindbod van Teijin binnen.Een belangrijk onderdeel van het nieuwe bod is dat alle werknemers een loonstijging van 2600 euro per jaar krijgen. In het ultimatum werd 3000 euro geëist. Een ander onderdeel van het eindbod is dat er tien invalkrachten worden aangenomen, vertelt FNV-bestuurder Janwillem Compaijen.Het eindbod wordt morgen aan de werknemers voorgelegd. Als de FNV-leden hiermee niet akkoord gaan, zal donderdagavond vanaf tien uur alsnog worden gestaakt.