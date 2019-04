Dak gaat eraf tijdens kampioensfeest HOC

De fusievereniging wist zich gisteren als eerste voetbalclub in Drenthe te kronen tot kampioen. Na de 0-1 overwinning bij Amboina komt het team volgend jaar uit in de derde klasse van het zondagvoetbal."We hebben gisteren na het kampioenschap inderdaad een feestje gebouwd in onze kantine", vertelt voorzitter Harold Enting van HOC met gevoel voor understatement. Tot een uur of een 's nachts was het onrustig.Daarbij zijn er volgens de voorzitter inderdaad enkele plafondplaten naar beneden gekomen. "Die platen zitten sowieso altijd wat los. Als er dan gedanst wordt op de tafels, dan wil er wel eens een naar beneden komen. Helemaal als er wat bier in die jongens zit."Toch is Enting niet geschrokken van de chaos in de kantine. "Nee, het ziet er erger uit dan het is. De spelers van het eerste elftal en het bestuur zijn vanmiddag om twaalf uur bij elkaar gekomen en we hebben de troep samen opgeruimd. Wat mij betreft vieren we hier volgend jaar weer een promotie, maar dat zal waarschijnlijk erg moeilijk worden."