Dick Lukkien: Scherpen blijft gewoon onder de lat

FC Emmen-trainer Dick Lukkien wilde niet één schuldige aanwijzen voor de pijnlijke nederlaag bij De Graafschap. "We hebben hier als team verloren. Het is duidelijk dat de tegengoal een fout van Scherpen is, maar we hebben kansen genoeg gehad om de gelijkmaker te maken."

FC Emmen is er nog niet na onnodige nederlaag bij De Graafschap

"Ik telde zeven momenten van de wedstrijd", vervolgt de oefenmeester van de Drentse club. "We hebben een goal weggegeven en daarna zes grote kansen niet benut."Lukkien bespeurde na afloop vanzelfsprekend teleurstelling in de kleedkamer. "Dat is ook logisch. We hadden ons vanavond veilig willen spelen. Dat is niet gelukt, maar we staan er nog steeds goed voor. Natuurljk is dit een tik op de kin, maar we moeten door."Over de positie van Scherpen is Lukkien helder. "Hij blijft gewoon onder de lat staan. Nee, daarover twijfel ik niet."Overigens wilde Scherpen niet voor de camera van RTV Drenthe verschijnen.