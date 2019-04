FC Emmen speelt ook op dinsdagavond het café vol

Op een doordeweekse avond zitten bijna honderd fans van FC Emmen in het fancafé aan het bier, de bitterballen en zelfs spareribs. "Tijdens uitwedstrijden van FC Emmen zitten we vaker vol", vertelt barman Björn enthousiast.Een jaar geleden had FC Emmen, destijds actief in de eerste divisie, het café in Emmen niet vol gespeeld. "Nee, zeker niet. Voor de promotie naar de eredivisie was dit niet mogelijk. We zonden de wedstrijden op vrijdagavond nog wel eens uit, maar daar kwamen weinig fans op af."Ook Cemil is de kroeg binnengestapt. "Ik ben fan. Dat is te zien, toch?", zegt hij. Cemil is op dinsdagavond getooid in het thuistenue van FC Emmen. Hij heeft dit seizoen nog maar twee wedstrijden van de promovendus gemist. "Bij thuiswedstrijden zit ik in het stadion. Uitwedstrijden kijk ik thuis, bij vrienden of in de kroeg."Met een hoop lege bierglazen op tafel zien de supporters FC Emmen met 1-0 verliezen van De Graafschap. Na het laatste fluitsignaal gaat er nog maar eens een schaal met frituurhapjes rond in het café.