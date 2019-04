'We hebben flink gescoord in onderhandelingen met Teijin Aramid'

"We hadden gisteren overleg", zegt Janwillem Compaijen van FNV. "Daarna vroeg Teijin Aramid aan ons wat ze kon doen om een actie te voorkomen. Ons antwoord was simpel: dan moet je op de eisen ingaan."Volgens Compaijen ging er het nodige duw- en trekwerk aan vooraf. "Teijin Aramid wilde weten wat voor ons de belangrijkste punten waren." De bond wilde onder meer een hoger loon en een goed sociaal plan voor werknemers die in de toekomst mogelijk overbodig worden door automatisering en robotisering.Teijin Aramid stelt in het nieuwe eindbod een loonsverhoging van 2.600 euro per jaar voor. In het ultimatum van FNV werd nog 3.000 geëist. "Ik zit hier toch wel een klein beetje over te dubben. Maar het is wel een verbeterd eindbod. Als ik naar het grote geheel kijk, dan denk ik dat we al heel veel hebben bereikt in dit proces", aldus Compaijen.En dus is de vakbondsbestuurder best tevreden. "We hebben flink gescoord, zo zal ik dat ook aan de leden voorleggen. Op 90 procent van onze punten is ingegaan."De werknemers beslissen uiteindelijk of ze instemmen met dit bod. Compaijen durft nog niet te zeggen of zij akkoord gaan. "Ik krijg via de mail wisselende reacties binnen", vertelt hij."Sommigen vinden het loon nog niet hoog genoeg, anderen vinden het prima. Aan het eind van de dag weten we waar we aan toe zijn. Als de leden het bod afwijzen, dan wordt er vanaf donderdag gestaakt. Dus vandaag wordt een heel interessante dag."