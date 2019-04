Glenn Bijl de beste Emmenaar tegen De Graafschap

Bijl kreeg bijna 25 procent van de stemmen en bleef daarbij voor mede-verdediger Nick Kuipers (15 procent) en doelman Kjell Scherpen (14 procent). In het klassement om de Bartjes Bruine Bonen Bokaal staat Scherpen nog steeds bovenaan.In Doetinchem dook Bijl meerdere keren op voor het doel van De Graafschap-keeper Nigel Bertrams, maar hij kon de bal maar niet in het net krijgen. Doordat er geen enkele Emmenaar de vele kansen afmaakte en doelman Scherpen in de fout ging, is FC Emmen nog niet zeker van nog een seizoen in de eredivisie.FC Emmen staat hoe dan ook na deze speelronde op de vijftiende plaats. Genoeg voor lijfsbehoud, maar concurrent De Graafschap is op drie punten genaderd. Ook Excelsior kan aankomende donderdag inlopen op de Drenten.Op 12 mei speelt FC Emmen de voorlaatste wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. Op 15 mei is de laatste wedstrijd: thuis tegen FC Groningen.