Nu te zien: de generatie van de lente

De vlinder werd de afgelopen tijd vaak waargenomen. De voorjaarsgeneratie, te herkennen aan de oranje kleur met donkere strepen en vlekken, is nog maximaal vier weken te zien. Opvallend is dat het de afgelopen jaren goed gaat met deze vlinder. Het aantal landkaartjes neemt toe.Het landkaartje kwam in twee generaties per jaar voor. Onder andere door de klimaatverandering is er nu een generatie bij gekomen. Dankzij lange warme periodes kunnen rupsen zich sneller ontwikkelen, waardoor er aan het einde van de zomer nog een generatie extra uitkomt. Voor het landkaartje is die derde generatie inmiddels gewoon.Andere vlindersoorten volgen nu ook. De Vlinderstichting meldde vorig jaar dat een klein aantal andere vlinders, zelfs het zeldzame veenhooibeestje, aan een tweede generatie is begonnen. Het gaat nog om kleine aantallen, het is nog afwachten of dit doorzet.In juli en september is de zomerse vorm van het landkaartje te zien. De generaties van juli en september zien er heel anders uit dan in het voorjaar. Ze zijn zwart met een brede witte band en een kleinere oranje band.Nieuwsgierig naar het landkaartje of andere vlinders? De Dagvlinderverwachting van de Vlinderstichting geeft precies aan wat het beste moment is om vlinders te gaan kijken.