Zoek het uit! - Ligt de bouw hier stil of werken overheden wel samen?

De crisisjaren liggen toch al weer even achter ons, zo lijkt. In het land wordt weer volop gebouwd, maar blijkbaar niet overal. Is het in Drenthe nu rustiger met het bouwen op industrieterreinen dan elders?We gaan naar de stembus voor zowel de provinciale als de gemeentelijke verkiezingen. Maar die twee hebben toch heel veel met elkaar te maken, zou je zo denken. Lammert Hendriks wil nu wel eens weten hoe het zit met die samenwerking.Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In april kon je kiezen tussen vragen over vrouwen in de politiek en de N34 als Hunebed Highway.. De vraag: 'Waarom staan er geen verwijzingen naar hunebedden langs de N34, die Hunebed Highway wordt genoemd?' haalde de meeste stemmen, namelijk 78 procent.De vraag 'Wie was de eerste vrouwelijke politicus in Drenthe?' kreeg 22 procent van de stemmen. In totaal hebben 1582 mensen gestemd via onze site en facebook. We gaan dus aan de slag met de vraag over de N34 als Hunebed Highway. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten!Zoek het uit!Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.