Stelling: ​De verblijfskostenregeling voor Tweede Kamerleden moet worden afgeschaft

Hiddema wil dat geld naar eigen zeggen graag terugbetalen, als blijkt dat hij dit bedrag inderdaad ten onrechte kreeg. Zijn PVV-collega Graus raakte gisteren in opspraak, omdat hij ten onrechte meer dan 24.000 euro per jaar zou opstrijken voor verblijfskosten in Den Haag.Het geld is bedoeld voor Kamerleden die zeker 150 kilometer van Den Haag wonen. Maar Graus zou niet in Heerlen wonen, wat hij zelf beweert, maar veel dichterbij in Voorburg bij Den Haag, aldus de Volkskrant en EenVandaag. Graus ontkent en spreekt van een hetze. Hij wil nu zelf dat het parlement onderzoek gaat doen naar zijn onkostenvergoeding om zijn naam te zuiveren.Of zo'n onderzoek er ook gaat komen, is nog onduidelijk. Volgens de Volkskrant sluit VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dit in ieder geval niet uit. Als het aan de SP ligt, wordt de huidige verblijfskostenregeling helemaal afgeschaft. De regeling zou niet goed controleerbaar zijn, zo schrijft de krant. Kamerleden hoeven bijvoorbeeld geen bonnetjes af te geven.Wat vind jij? Moet de regeling worden afgeschaft?