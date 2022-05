Minder overlast in Gouverneurstuin Assen, maar probleem verplaatst zich

De overlast in de Gouverneurstuin in Assen heeft zich verplaatst naar de naastgelegen Drostenlaan. Dat blijkt uit een evaluatiebrief van het gemeentebestuur. Daarin staan ervaringen van omwonenden, politiecijfers en cijfers van het handhavingsteam van de gemeente Assen. De evaluatie is gedaan om het effect van de huidige maatregelen te controleren.

De Drostenlaan, waar de overlast nu vooral plaatsvindt, is een laantje van het Drents Museum richting de Zuidersingel. De straat grenst aan de Gouverneurstuin. Handhavers hebben vooral waarschuwingen uitgedeeld aan de overlastgevers.

Vroege sluiting tuin

Al langere tijd worstelt de gemeente met de overlast in de Gouverneurstuin. Sinds november van vorig jaar wordt de tuin in de wintermaanden vanaf 17:00 uur gesloten. Daarmee werd geprobeerd de overlast in de avonduren een halt toe te roepen. Die blijkt ook wel te zijn verdwijnen uit de Gouverneurstuin, maar heeft zich nu verplaatst naar de Drostenlaan.

Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen om de huidige overlast tegen te gaan. Zo is er een verhoogde aanwezigheid van politie en handhaving. Daarnaast is er een aanpassing gedaan aan de verlichting. Deze aanpassingen worden door omwonenden als positief ervaren, zo blijkt uit de evaluatie.

Overlast na de zomer?