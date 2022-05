Onno P. uit Meppel hangt celstraf boven het hoofd na datingfraude

"Het was een web van leugens om geld te lenen. Ik heb dit niet netjes gedaan", zei een 51-jarige man uit Meppel die terechtstond voor datingfraude. Door deze verhalen haalde hij de vrouwen, waarmee hij een relatie onderhield, over om geld op zijn rekening te storten. De officier van justitie noemde dit oplichting en eiste een celstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ze hield daarbij rekening met het blanco strafblad van de man en het tijdsverloop.

De man stond terecht voor het oplichten van drie vrouwen uit Assen, Hardenberg en de gemeente De Fryske Marren. Zij hadden in de periode van 2013 tot eind 2018 een relatie met de verdachte. De inhoudelijke behandeling van de zaak liet lang op zich wachten. Dat kwam volgens de rechter door capaciteitsproblemen bij justitie. "De justitiemolens draaien daardoor langzaam". Eind 2018 werd de Meppeler opgepakt en hij zat 19 dagen in voorarrest. Daarna bleef de zaak bij het Openbaar Ministerie (OM) nog een tijd liggen.

'Gevangen in zijn leugens'

In 2017 deed een van de vrouwen haar verhaal in het televisieprogramma Opgelicht?!. Na die uitzending rolden meer meldingen binnen van vrouwen. Enkelen maakten alleen een melding en wilden de zaak afsluiten, sommigen deden aangifte. De man had volgens de aanklaagster een vaste werkwijze. De meeste vrouwen ontmoette hij via internet. "Een man met een open en vriendelijk gezicht", zo omschreven de vrouwen de Meppeler. Aan de andere kant noemden zij hem listig en doortrapt. De verhalen die hij ophing waren geraffineerd. "We werden gevangen in zijn leugens", zei één van de slachtoffers later tegen de politie.

Goedgevulde bankrekeningen

Hij bewerkte de vrouwen met deze verhalen en leugens, waardoor zij hem telkens betaalden wat hij vroeg, zei de officier van justitie. "Het waren leningen, ik wilde die terugbetalen, maar dat is niet gelukt", antwoordde de man. Hij vertelde dat hij voor de AIVD (Nederlandse geheime dienst) werkte, eigenaar was van het bedrijf oneerlijknederland.nl of een wapenhandelaar was. Hij was een vermogend man en toonde screenshots van goedgevulde bankrekeningen. Dit deed hij om vertrouwen te winnen, zei de man. "Was er geen vertrouwen dan?", vroeg de rechter. De man wilde meer vertrouwen winnen.

Criminele contacten

Met verhalen over tijdelijk geblokkeerde rekeningen van de man, trieste verhalen over zieke familieleden of zijn kinderen die geen brood meer op de plank hadden, manipuleerde hij de vrouwen. Wanneer een vrouw tegensputterde, zette hij meer druk op haar door te melden dat hij door zijn wapenhandel contacten had in het criminele milieu. Haar adres was daar bekend. Soms nam hij zijn puberdochter mee om meer vertrouwen te wekken. In de auto hoorde de tiener wat er van haar werd verwacht. In alle gevallen gebruikte de man een valse naam.

Dagtaak