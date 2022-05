Assen plaatst tijdelijke woonunits bij daklozenopvang Havenkade

De gemeente Assen wil vijf woonunits plaatsen aan de Havenkade in Assen. Die komen te staan bij de dak- en thuislozenopvang. De woonlocaties komen er voor vier jaar, met een optie voor nog eens een jaar. Vanaf september worden de eerste units neergezet.

De woonplekken zijn bedoeld voor dak- en thuislozen voor wie de stap naar zelfstandig of begeleid wonen te groot is. Die mensen leven overdag op straat en slapen 's nachts voornamelijk in de nachtopvang.