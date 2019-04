Dieven slaan toe bij dierenweide Beilen: 12.500 euro schade

Stichting Dierenweide Stroomdal leende de steigers van een onderhoudsbedrijf en gebruikte ze bij de bouw van een zes meter hoge duiventoren. De toren wordt gebouwd in een hertenweide, die omringd wordt door een twee meter hoog hek.Bestuursvoorzitter Peter Vereijken van de stichting baalt ontzettend van de diefstal. "Het is heel pijnlijk, we zijn ook een bloemetje gaan brengen naar Wits Vastgoedonderhoud, van wie we de steigers geleend hebben. Ze pakten het erg sportief op en gaan de schade op de verzekering proberen te verhalen", zegt Vereijken.De dieven hebben hun daad goed moeten voorbereiden. Voor het vervoer van de steigers heb je volgens Vereijken een vrachtwagen of in ieder geval een flinke aanhanger nodig. "Het kost veel moeite om die steigers af te breken en mee te nemen."De stichting heeft direct aangifte gedaan bij de politie. Het bouwschema loopt volgens Vereijken geen vertraging op, al moeten de handen wel wat verder uit de mouwen. Vereijken: "We mogen van Wits weer materialen lenen, maar brengen ze nu elke avond terug. In het op- en afbreken gaan wel wat meer uren werk zitten."Vorig jaar was de dierenweide ook al het slachtoffer van crimineel gedrag. Toen vernielden jongeren een leenboekenkast en werd er brand gesticht.