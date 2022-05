Bewoners Drouwenerzand kunnen bezoek van de gemeente verwachten

De gemeente Borger-Odoorn wil geen permanente bewoning meer op vakantiepark Drouwenerzand. Tijdens een onderzoek naar vakantieparken in de provincie Drenthe is gebleken dat er mogelijk meer dan de helft van de vakantiewoningen op Drouwenerzand niet-recreatief in gebruik is.

Daarom gaat de gemeente de komende tijd inventariseren om welke vakantiewoningen het gaat en wat de reden is van de permanente bewoning. Volgens woordvoerder Rogier Verhagen van de gemeente Borger-Odoorn zijn ze op de hoogte van een veertigtal woningen dat nu permanent wordt bewoond. Daarnaast bestaat er van ongeveer zeventig huisjes het vermoeden dat ze permanent worden bewoond.

"Ook daar gaan we op bezoek om te achterhalen om hoeveel vakantiewoningen het exact gaat", zegt hij. In totaal staan er 182 vakantiewoningen op vakantiepark Drouwenerzand.

Niet op rode lijst

De gemeente Borger-Odoorn kent geen vakantieparken die op de rode lijst staan van de provincie Drenthe als het gaat om vitale vakantieparken. Toch wil de gemeente dit moment aangrijpen om deze inventarisatie te doen.

"Vitale vakantieparken hebben bij de provincie een hoge prioriteit, maar ook bij ons", verklaart Verhagen. "We zijn een recreatieve gemeente en dat willen we zo goed mogelijk houden in de toekomst. Waar we kunnen verbeteren, zullen we dat doen. Drouwenerzand is daar een voorbeeld van", voegt hij toe.

Periodiek verblijf

De bestemming van het vakantiepark Drouwenerzand is zomerhuizenterrein. Een zomerhuis is een gebouw dat wordt gebruikt als periodiek verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf ergens anders hebben. Dat betekent: geen permanente bewoning.

De woordvoerder benadrukt de verantwoordelijkheid van de bewoners: "Zij weten dat wat ze doen in principe niet mag. Het is hun verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Wat wij nu als gemeente gaan doen, is in gesprek gaan met de bewoners en achterhalen wat de precieze reden van de permanente bewoning is. Waarom wonen de mensen daar? Vervolgens gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om elders woonruimte te vinden."

Over tot handhaving

Eind april zijn de woningeigenaren op het park per brief geïnformeerd en is aangegeven dat een toezichthouder aan de deur komt om een paar vragen te stellen over het gebruik van de vakantiewoning.