Armeense genocide herdacht: Armeense, Turkse en Koerdische jongeren verzoenen

Het is voor het eerst dat de drie culturen samen optrekken in de herdenking van de Armeense genocide. Die vond plaats in 1915 en 1916. Turkse Ottomanen vervolgden en vermoordden honderdduizenden Armeniërs. Het huidige Turkije ontkent de genocide en zegt dat het om een burgeroorlog ging in plaats van volkerenmoord​"Ik hoop dat dit een soort domino-effect heeft. We zijn nu met vijf niet-Armeniërs om het zo maar te noemen. Het zou mooi zijn als we volgend jaar met twintig zijn en het jaar daarna met vijftig", legt Haniek Tshabourian uit. Hij is van Armeense afkomst en zet zich hard in om de verschillende culturen bij elkaar te krijgen.Ook Tayfun Balçik wil niets liever dan verzoening tussen de Turken, Armeniërs en Koerden. "Het is een begin. Collectief is er gewoon mainstream ontkenning. Turken en Armeniërs zijn nog steeds heel erg gesegregeerd."De meeste Turken erkennen de genocide volgens Balçik niet. Daar noemt hij een aantal verklaringen voor en hij kan zich in veel zaken ook goed verplaatsen. "Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik ben best Turks-nationalistisch opgevoed, met het idee: de Armeense genocide bestaat niet, het is westerse propaganda." Door zijn studie kwam hij erachter dat het anders in elkaar zat dan hem jaren voorgespiegeld werd."Er is gewoon overweldigend bewijs dat er toen systematisch campagne tegen de Armeniërs en andere christelijke groepen zijn geweest", legt hij uit.Met de kranslegging is het begin gemaakt, maar er zullen meer moeten volgen volgens de verzoenende kransleggers. "Ik hoop dat dit een soort domino-effect heeft", vertelt Tshabourian. "We zijn nu met vijf niet-Armeniërs om het zo maar te noemen. Het zou mooi zijn als we volgend jaar met twintig zijn en het jaar daarna met vijftig.""Ook tussen de Koerden en Turken, Koerden en Armeniërs moet nog veel dialoog plaatsvinden. Als we meer naar elkaar toegroeien, dan kan geweld het niet meer overnemen", besluit Balçik.